Тревел-блогера жестоко избили в отеле в Москве

В Москве избили популярного тревел-блогера Паулу Петрас в пятизвездочной гостинице «Золотое кольцо». Об этом рассказал телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, обидчиком стал ее друг, с которым Паула заселилась в номер накануне. Утром 15 января он зашел в номер и избил во время ссоры лежащую в кровати девушку. Он бил ее кулаками по голове, таскал за волосы, а потом выкинул ее вещи из номера в коридор.

После случившегося у блогера-путешественницы есть подозрение на сотрясение мозга.

Паула Петрас позиционирует себя как тревел-блогера. Она выкладывает в Instagram фотографии из своих поездок — девушка побывала уже в 29 странах. Кроме того, девушка начинала карьеру модели. Также в своих аккаунтах в соцсетях она указывает, что является брокером элитной недвижимости.

Ранее жестокое убийство произошло в Омске. Мужчина восемь часов избивал свою жену за то, что она не покормила вовремя сына. Спасти женщину не удалось.