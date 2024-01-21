Важное 21 января 2024, 15:21 Третью авиаракету сбили у берегов Крыма за день Минобороны: над Черным морем западнее Крыма сбили еще одну авиаракету

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Системы противовоздушной обороны ликвидировали еще одну авиационную ракету над Черным морем к западу от Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Системы противовоздушной обороны уничтожили еще одну авиаракету к западу от Крыма над Черным морем», — сообщили в ведомстве.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале в 15:16 объявил о новой воздушной тревоге в городе. В прошлый раз режим угрозы удара с воздуха отменили в 14:22.

Это третья авиационная ракета, которую сбили неподалеку от Крыма за воскресенье. Минобороны сообщило об уничтожении двух снарядов западнее полуострова. Глава Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что силы ПВО сработали над Геническим районом.

Зарубежный военный обозреватель Лукас Лейрос отмечал, что ВС России уничтожат военно-промышленную инфраструктуру всей Украины в ответ на новые удары по Крыму.