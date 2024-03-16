Происшествия 16 марта 2024, 21:38 Третий случай массовой порчи бюллетеней произошел в Борисоглебске Воронежской области ТИК: 19-летняя девушка залила зеленкой урну для голосования в Борисоглебске РИА «Новости»

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Молодая девушка залила зеленкой урну для голосования в Борисоглебске Воронежской области. Об этом сообщила территориальная избирательная комиссия городского округа в социальной сети «ВКонтакте». Это уже третий случай массовой порчи бюллетеней в городе за первые два дня голосования на выборах президента России.

По данным ТИК, провокация произошла на участке № 428. Местная жительница пришла проголосовать на участок по месту прописки, но вместо бюллетеней залила в прорезь ящика красящую жидкость.

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«Члены УИК, дежурившие возле стационарного ящика, оттесняли юную нарушительницу закона, однако часть жидкости попала в избирательный ящик. Сотрудники полиции, дежурившие на УИК, не позволили девушке покинуть помещение УИК, началась процессуальная проверка действий жительницы города», — сообщили в избирательной комиссии.

После провокации урну опечатали, голосование на участке продолжилось. После закрытия участка члены УИК изучат испорченные бюллетени на вопрос читаемости.

Накануне два аналогичных случая произошли в Борисоглебске. Бюллетени на двух разных участках города испортили местные жительницы 58 и 66 лет. Против них возбудили уголовные дела по статье 141 Уголовного кодекса «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

В первый день голосования на избирательных участках разных городов зафиксировали несколько случаев массовой порчи бюллетеней с помощью зеленки. В большинстве инцидентов исполнителями оказались молодые девушки или пожилые женщины. Некоторые из них сообщили полицейским, что стали жертвами мошенников и по их указке пошли на правонарушение. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.