Третьеклассник избил пожилую женщину в Ленинградской области

По данным издания, пострадавшая пришла в гости к своей подруге. Ей открыл дверь школьник, в руках которого был газовый ключ и молоток. Он несколько раз ударил женщину, отобрал у нее банковскую карту и потребовал, чтобы она назвала пин-код. Затем агрессивный мальчик убежал и сжег отобранную карту. Потерпевшую с переломом бедер и сотрясением мозга госпитализировали.