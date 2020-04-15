15 апреля 2020, 19:22
Третьеклассник избил пожилую женщину в Ленинградской области
Накануне во Всеволожске (Ленинградская область) правоохранители задержали школьника, который избил пожилую женщину. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, пострадавшая пришла в гости к своей подруге. Ей открыл дверь школьник, в руках которого был газовый ключ и молоток. Он несколько раз ударил женщину, отобрал у нее банковскую карту и потребовал, чтобы она назвала пин-код. Затем агрессивный мальчик убежал и сжег отобранную карту. Потерпевшую с переломом бедер и сотрясением мозга госпитализировали.