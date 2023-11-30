Происшествия 30 ноября 2023, 16:09 Третьеклассник из Москвы напугал школу боевой гранатой Mash: третьеклассник принес в школу в Москве боевую гранату Unsplash

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Ученик третьего класса принес в школу № 1392 имени Рябинкина в Москве боевую гранату РГД-33. Мальчик стащил ее у отца, причина поступка пока неизвестна, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, третьеклассник без явной причины пришел в школу с гранатой. Когда учителя заметили ее, то вызвали в школу отца мальчика. Мужчина рассказал, что ребенок нашел гранату во время прогулки по лесу. К делу привлекли полицию.

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Выяснилось, что отец третьеклассника — черный копатель, хранивший дома целый арсенал боеприпасов. Среди них — мины времен Великой Отечественной войны, немецкие гранаты, гильзы, различные снаряды и патроны.

В четверг, 23 ноября, из-за двух гранат, предположительно времен Второй мировой войны, 60 человек эвакуировали из многоэтажки в Москве. Их нашли жильцы в мусоропроводе. Кто и зачем положил туда гранаты — неизвестно.