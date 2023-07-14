Происшествия 14 июля 2023, 01:17 Третье за два дня тело утонувшего туриста нашли в Анапе Третье за двое суток тело утонувшего туриста нашли в море в Анапе РИА «Новости»

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Тело утонувшего отдыхающего обнаружили в море в Анапе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В материале сказано, что это уже третий случай нахождения тел туристов за прошедшие двое суток в городе после недавнего шторма. День назад стало известно о смерти 50-летнего мужчины и 60-летней женщины на побережье Анапы в Черном море.

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«Да, сегодня снова обнаружили тело туриста в море», — заявил источник агентства.

На анапских пляжах сняли запрет на купание в связи с непогодой, но в среду, 12 июля, ввели режим повышенной готовности из-за шторма. Коммунальные и городские службы региона перевели на усиленный режим работы.

Ранее стало известно о затоплении омских улиц после сильного ливня. Жители города добирались до места назначения вплавь. Из-за буйного ветра деревья начали падать, а крупные ветки на них — ломаться. В центре города уровень воды достигал уличных скамеек, вода затекала в магазины и автомобили.