Третье за день землетрясение зафиксировано в районе Курил

Руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что первые толчки были зафиксированы в 19:49 по местному времени, сообщили «Аргументы и факты».

Эпицентр землетрясения был в 168 километрах от районного центра Южно-Курильск. Поскольку очаг залегал на глубине 55 километров, живущие на Кунашире люди подземных толчков не ощутили.