Трещины в домах заметили после землетрясения на Сахалине

На Сахалине после землетрясений магнитудой 3,3 жители населенного пункта Тымовское заметили трещины в жилых домах. Об этом сообщил сайт kр.ru.

Местные жители рассказали, что часть многоэтажных домов «разошлись по шву». Издание со ссылкой на экспертов добавило, что подобные повреждения не приведут к тому, что жилье станет аварийным.

Помимо трещин, в части домов осыпался штукатурный слой. Сотрудники местной школы занимаются устранением последствий землетрясения, добавили в издании.

На данный момент в школе № 1 снова идут уроки. Безопасности учителей и учеников ничто не угрожает, добавили в «Газета.ru».