02 апреля 2023, 12:26
Трещины появились на стенах одной из квартир нового высотного дома на северо-западе Москвы
Источник «360»: жилец новой высотки на северо-западе Москвы пожаловался на трещины в доме
В одной из квартир нового высотного дома на Карамышевской набережной появились трещины, сообщил источник «360». По его словам, здание «осаживается» и на стенах периодически возникают повреждения, которые заделывают рабочие.
Источник добавил, что 2 апреля трещины появились по всей квартире. Он отметил, что перед этим был хлопок, «словно что-то упало». Все обстоятельства уточняются.
Строительство
Реклама
Реклама