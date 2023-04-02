Эксклюзив 02 апреля 2023, 12:26 Трещины появились на стенах одной из квартир нового высотного дома на северо-западе Москвы Источник «360»: жилец новой высотки на северо-западе Москвы пожаловался на трещины в доме РИА «Новости»

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В одной из квартир нового высотного дома на Карамышевской набережной появились трещины, сообщил источник «360». По его словам, здание «осаживается» и на стенах периодически возникают повреждения, которые заделывают рабочие.

Источник добавил, что 2 апреля трещины появились по всей квартире. Он отметил, что перед этим был хлопок, «словно что-то упало». Все обстоятельства уточняются.