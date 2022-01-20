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    20 января 2022, 23:29

    Трещина в асфальте спровоцировала ограничение скорости на федеральной трессе в Сочи

    Арина Бобкова

    Из-за непогоды в Сочи увеличился сход оползней. В результате на четвертом километре трассы А-147 образовалась серьезная трещина. Власти приняли решение ограничить скорость на данном участке. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Черноморье».

    На данный территории планируют возвести дополнительное водоотведение. Также планируют провести работы по восстановлению дорожного полотна.

    «Принято решение об установке временных дорожных предупреждающих знаков и знаков ограничения скорости до 40 км/ч. На данный момент движение по трассе осуществляется в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.