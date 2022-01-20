Трещина в асфальте спровоцировала ограничение скорости на федеральной трессе в Сочи

Из-за непогоды в Сочи увеличился сход оползней. В результате на четвертом километре трассы А-147 образовалась серьезная трещина. Власти приняли решение ограничить скорость на данном участке. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Черноморье».

На данный территории планируют возвести дополнительное водоотведение. Также планируют провести работы по восстановлению дорожного полотна.

«Принято решение об установке временных дорожных предупреждающих знаков и знаков ограничения скорости до 40 км/ч. На данный момент движение по трассе осуществляется в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.