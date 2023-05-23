Происшествия 23 мая 2023, 12:02 Тренера задержали в Уфе по подозрению в развращении и изнасиловании девочек-подростков Shot: тренера по ски-кроссу задержали в Уфе по подозрению в совращении двух сестер РИА «Новости»

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Мужчину, работавшего тренером в детской школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту, задержали в Уфе. Его заподозрили в совращении и изнасиловании несовершеннолетних учениц. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, две сестры-лыжницы пожаловались маме, что их тренер по ски-кроссу странно ведет себя с ними. Девятиклассница сказала матери, что 58-летний мужчина трогал ее во время выездов на соревнования. Женщина утверждает, что дочь-пятиклассницу он изнасиловал.

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Мужчину задержали, он сознался во всем во время допроса. Против него завели уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях. Уточняется, житель Уфы работал детским тренером почти 20 лет.

Ранее появилась информация, что житель Новосибирска домогался школьниц 10 и 12 лет. Его удалось задержать в Бердске.