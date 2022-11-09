Тренер по хоккею вместе с сыном погибли в ДТП под Екатеринбургом | 360°

Происшествия 09 ноября 2022, 12:09 Тренер по хоккею вместе с сыном погибли в ДТП под Екатеринбургом

Читать 360tv в

Во вторник, 8 ноября, на 238-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург столкнулись Toyota Camry и грузовой автомобиль Mercedes-Benz. В результате случившегося погибли два человека, написал сайт tagilcity.ru.

Водитель Toyota Camry решил обогнать впереди идущий автомобиль, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Реклама

На месте происшествия погибли 38-летний тренер по хоккею из Красноуфимска и его 11-летний сын. Водитель грузовой машины не пострадал.

Реклама