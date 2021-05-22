Тренер по фигурному катанию в Москве выстрелил женщине в лоб из сигнального пистолета

Тренер по фигурному катанию в Москве выстрелил женщине в голову из сигнального пистолета. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Стрельба произошла буквально на ровном месте. Женщина вместе со своей знакомой пришла к тренеру, чтобы договориться о занятиях. Мужчина встретил их около подъезда с оружием. В руках у него был сигнальный пистолет.

Тренер сначала приставил пистолет к виску одной из женщин, но она отбросила его руку. Затем мужчина вплотную приставил ствол ко лбу второй женщины. И нажал на курок. Раздался выстрел.

Видео с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Baza.

У пострадавшей на лбу остался отпечаток от патрона. Возможно, она получила ожог. Ее госпитализировали. Предположительно, раньше она тоже работала тренером по фигурному катанию. Полиция начала проверку.

Неделю назад в Москве охранник одного из магазинов выстрелил в ребенка сигнальной ракетой. Это произошло поздно вечером на улице Паустовского. В ребенка выстрелили, когда он катался на самокате, причем в этот момент он находился на улице.