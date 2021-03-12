Тренер по боксу погиб в массовой аварии в Воронеже

Умер мастер спорта по боксу Сергей Богословский. Он попал в ДТП на перекрестке улиц Пеше-Стрелецкой и Космонавтов в Воронеже. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на пресс-службу Департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Тренеру было 60 лет.

Авария произошла в ночь на 11 марта. Богословский ехал на пассажирском сидении в Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, за рулем иномарки сидел 57-летний мужчина. Водитель ехал по улице Пеше-Стрелецкая со стороны Южно-Моравской и на регулируемом перекрестке проехал на красный сигнал светофора.

После этого он столкнулся с Mitsubishi Lancer. От удара Chevrolet отбросило на Renault Logan.

Тренер погиб на месте ДТП, еще двое человек пострадали и попали в больницу.