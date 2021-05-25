Тренер по боксу избил подростка и его отца за отказ от тренировок

В Люберцах тренер по боксу Евгений Г. избил парня и его отца за отказ от тренировок. Сейчас материалы направлены в прокуратуру, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

«В настоящий момент материалы направлены в надзорное ведомство, где будет дана соответствующая правовая оценка», — отметил дежурный пресс-службы. Он уточнил, что надзорное ведомство, в которое направлены материалы, это прокуратура.

Отец пострадавшего подростка рассказал «360», что причиной конфликта стал отказ его сына платить деньги за занятия, он вообще не хотел заниматься боксом.

«Он (сын — прим. ред.) отказался платить деньги ему. Он в принципе не хотел заниматься боксом, он занимался просто в качалке», — рассказал отец потерпевшего подростка.

Сам тренер от комментариев отказался.

Как сообщило издание Baza, 14-летний подросток пришел в один из местных спортзалов. Один из организаторов клуба настойчиво пытался стать тренером юного спортсмена, но тот отказывался. В итоге между ними произошел конфликт, подросток пожаловался отцу.