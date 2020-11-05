Тренер фитнес-клуба спас двух женщин из пожара в Москве

Отмечается, что мужчина почувствовал запах дыма. Он взял в руки отвертку с гантелей и пошел искать источник пожара. Горела квартира на втором этаже. Валерий постучался в дверь, но ему не открыли. Тогда инструктор пробраться к окнам соседей по карнизу.

Женщины впустили его через свое окно. Еще до прибытия спасателей и скорой помощи Салабутин вывел обеих жительниц из горящего помещения. Мужчина не считает, что совершил подвиг. Он уверен, что «любой нормальный мужик так поступил бы».

В настоящий момент спаситель ищет добровольцев, которые согласятся помочь пострадавшим с решением жилищного вопроса.