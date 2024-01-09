Происшествия 09 января 2024, 13:28 Трем жителям Нижегородской области потребовалась медпомощь после взрыва пиротехники на новогодние праздники

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В Нижегородской области во время взрыва пиротехники на новогодние праздники пострадали три человека. О случившихся происшествиях написало ИА «Время Н», ссылаясь на Telegram-канал ГУ МЧС РФ по региону.

За этот период в регионе произошло 82 дорожные аварии, в которых погибли семь человек. Еще восемь человек скончались во время пожаров.

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По словам старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области Максима Смердова, на водных объектах едва не утонул ребенок. Ему вовремя оказали помощь.