Трем мужчинам предъявили обвинение в изнасиловании девочек в Екатеринбурге

В Екатеринбурге трем приезжим из Троицка предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Жертвами преступления стали три девочки в возрасте 14 и 15 лет. По данным следствия, их изнасиловали в съемной квартире на улице Малышева.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ сообщили, что обвиняемым 20, 28 и 36 лет. Они нигде не работают. Сейчас все они находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Следователи установили, что преступление против трех девушек было совершено 8 октября. Пострадавшие находились в съемной квартире вместе с мужчинами.

Задержанные обвиняются по статье «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Расследование продолжается, сотрудники СК продолжают выяснять все обстоятельства случившегося и собирают доказательства по делу.

В региональном УМВД уточнили, что в полицию об изнасиловании девушек сообщила мать одной из потерпевших утром 9 октября. В съемную квартиру прибыл наряд патрульно-постовой службы. Подозреваемых задержали и доставили в отдел. Выяснилось, что все они живут в Троицке Челябинской области.