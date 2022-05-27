Конфликт из-за парковки во дворе Петербурга закончился стрельбой

Парковочное место на Сиреневом бульваре в Санкт-Петербурга стало причиной конфликта соседей, который закончился стрельбой. Разборки двух братьев с местным жителем попали на видео.

На опубликованных кадрах видно, как один из братьев выгоняет едущую задним ходом машину, чтобы она поискала другое место для парковки. Автомобиль отъехал, но после водитель ударил по педали газа и вернулся на то же место. На помощь к владельцу парковки вышел его брат, чтобы приструнить обнаглевшего автовладельца. Но тот выскочил из машины с травматическим пистолетом.

По данным СМИ, братья в ходе конфликта использовали аэрозольный баллон «Удар», выстрелив в оппонента несколько раз. В ответ на такой шаг водитель устроил стрельбу из травматического пистолета.

Как сообщили «Невские новости», в результате происшествия никто не пострадал. Бдительные жильцы дома вызвали полицию. Стражи порядка вручили трем дебоширам административные протоколы за мелкое хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.