Трехтонный гараж украли в Ивановской области

В Ивановской области у женщины украли гараж весом 3,5 тонны. Полицейские уже задержали подозреваемого. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по области.

В полицию обратилась 48-летняя местная жительница. Она оценила сумму убытка в 100 тысяч рублей.

«Заявительница рассказала о том, что накануне она хотела воспользоваться принадлежащим ей металлическим гаражом, расположенным в деревне Коляново, но не обнаружила его на привычном месте», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина, который ранее уже был привлечен к уголовной ответственности. Задержанный дважды отбывал наказание за кражу, а один раз — за заведомо ложный донос.

По версии следствия, подозреваемый обманул своего знакомого, который имел доступ к грузоподъемному устройству. Он убедил друга, что гараж принадлежит ему и что он хочет сдать ненужную постройку в пункт приема металлолома. С помощью манипулятора они подняли гараж и сдали его на металлолом.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.