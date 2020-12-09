Трехметровый фонтан из пара и кипятка появился из-за прорыва трубы на юго-западе Москвы. Видео

Трубу горячего водоснабжения прорвало на улице Теплый Стан в Москве. Сейчас движение в этом районе города перекрыто. На месте работают специалисты.

Прорыв трубы произошел на улице Теплый Стан, рядом с домом №12, сообщил «360» источник в экстренных службах. На проезжую часть начал литься кипяток, высота потока достигает трех метров.

На место попросили приехать инспекторов ГИБДД для регулировки движения. Пока проезжую часть для автомобилистов и пешеходов закрыли. Все обстоятельства и причины выясняются. На месте продолжают работать спасатели и другие специалисты.