Происшествия 05 мая 2023, 10:26 Трехметровый дрон нашли в поле под Ростовом — СМИ SHOT: трехметровый дрон упал в поле в Ростовской области Flickr

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В поле в Ростовской области, в двух километрах от поселка Нижнедонского, обнаружили дрон-разведчик длиной около трех метров и шириной 75 сантиметров. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что беспилотник прилетел с территории Украины и осуществлял наводку на местную газораспределительную станцию. По данным канала, его нашел местный житель. На место вызвали правоохранителей. Силовики изъяли дрон. Официальной информации о происшествии пока нет.

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В ночь на 4 мая другой беспилотник врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода в Ростовской области и взорвался. Огонь быстро погасили службы предприятия, помощь спасателей не потребовалась. Ни жертв, ни пострадавших не было, сооружения получили лишь незначительный ущерб.

В последнее время атаки дронов на российскую территорию со стороны Украины участились. ЧП происходят практически каждый день. Ночью 3 мая два беспилотника попытались атаковать Кремль, никто не пострадал. Украина и США отрицают причастность к случившемуся.