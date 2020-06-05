Трехмесячный ребенок умер в Петербурге после укола врача

Трехмесячный ребенок умер 4 июня в квартире дома по Шлиссельбургскому проспекту в Петербурге. Предварительная причина смерти — аллергическая реакция на укол от жара, сделанный врачом скорой помощи.

Ночью родители проснулись из-за плача сына. Беглый осмотр показал, что на спине ребенка появились покраснения. Родители вызвали скорую.

Врач измерил температуру, которая к тому моменту составляла 39 градусов, сделал укол от жара и уехал, сообщив, что заявку передадут педиатру. Состояние ребенка продолжило ухудшаться, родители вновь вызвали скорую, но ребенок умер, пока врачи ехали.

Следственный комитет начал доследственную проверку.