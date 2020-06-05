05 июня 2020, 13:29
Трехмесячный ребенок умер в Петербурге после укола врача
В Санкт-Петербурге следователи выясняют причины смерти трехмесячного ребенка в Невском районе. Он скончался после укола от жара. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Трехмесячный ребенок умер 4 июня в квартире дома по Шлиссельбургскому проспекту в Петербурге. Предварительная причина смерти — аллергическая реакция на укол от жара, сделанный врачом скорой помощи.
Ночью родители проснулись из-за плача сына. Беглый осмотр показал, что на спине ребенка появились покраснения. Родители вызвали скорую.
Врач измерил температуру, которая к тому моменту составляла 39 градусов, сделал укол от жара и уехал, сообщив, что заявку передадут педиатру. Состояние ребенка продолжило ухудшаться, родители вновь вызвали скорую, но ребенок умер, пока врачи ехали.
Следственный комитет начал доследственную проверку.