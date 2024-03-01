Происшествия 01 марта 2024, 01:27 Трехмесячную девочку госпитализировали после ссоры родителей в Петербурге В Петербурге младенца госпитализировали после нападения отца на его мать РИА «Новости»

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Трехмесячную девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) после нападения ее отца на мать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

«Получившую травму головы девочку доставили в больницу, сейчас она находится там в состоянии средней тяжести», — уточнило издание.

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Семейный конфликт произошел во Фрунзенском районе.

По предварительной информации, в одном из домов в Альпийском переулке мужчина начал избивать жену, которая в это время держала на руках ребенка. В какой-то момент младенец выпал из рук матери.

Нападавший скрылся в неизвестном направлении, женщина вызвала скорую помощь и полицию.

Ранее семейная пара в Екатеринбурге посадила за руль семимесячного ребенка, чтобы его успокоить. Мать выложила видео поездки в соцсетях. Им уже заинтересовалось городское ГИБДД, которое инициировало проверку.