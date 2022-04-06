Трехмесячная девочка выпала из люльки и скончалась в Саратовской области

В городе Балаково Саратовской области трехмесячная девочка выпала из люльки. В результате ребенок погиб в больнице. Следователи организовали проверку по данному факту. Об этом сообщило РИА ФАН.

Фигуранткой уголовного дела стала 27-летняя мать погибшей девочки. Против нее возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Женщина вместе с ребенком спускалась по лестнице дома на улице 20 лет ВЛКСМ. Девочка находилась в люльке-переноске. В какой-то момент она выпала, так как не была пристегнута. Ребенок ударилась головой об бетонный пол и умерла. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.