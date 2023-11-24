Происшествия 24 ноября 2023, 01:06 Трехлетняя девочка захлебнулась в ванной в Нижегородской области Трехлетняя девочка утонула в ванной в Нижегородской области во время купания

Читать 360tv в

В Нижегородской области трехлетнего ребенка нашли мертвым в ванной. Выяснением обстоятельств гибели девочки уже занялись следователи, сообщила пресс-служба СК России по региону.

Тело ребенка нашли в квартире одного из домов поселка Бармино Лысковского района. По данным источника NN.RU, девочка принимала ванну вечером 23 ноября. Утонула она в результате несчастного случая.

Реклама

СК начал проверку после ее гибели. На место происшествия прибыл следователь.

«После установления всех обстоятельств произошедшего следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — подчеркнули в ведомстве.

Установление всех обстоятельств произошедшего взяли под контроль в прокуратуре Нижегородской области.

«Для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Лысковского района Роман Яшин», — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура также опубликовала в своем Telegram-канале кадры с места ЧП.