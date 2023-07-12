Происшествия 12 июля 2023, 01:26 Трехлетняя девочка утонула в реке рядом с домом в Ингушетии На реке Сунже в Ингушетии утонула трехлетняя девочка, прокуратура начала проверку Freepik

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Трехлетняя девочка утонула в городе Карабулаке в Сунженском районе, ее унесла река Сунже. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура РФ по Республике Ингушетия.

По сообщению очевидцев, погибшая жила рядом с рекой. Она убежала в неизвестном направлении, все произошло слишком быстро, никто не успел вовремя сориентироваться.

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В прокуратуре заявили, что по факту утопления ребенка организована проверка. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее стало известно о смерти 15-летней школьницы на озере Средний Кабан в Казани. Девочка купалась и утонула после того, как на нее рухнул парень с «тарзанки». Ее тело извлекли водолазы с трехметровой глубины, недалеко от берега.

Похожая история произошла в поселке Александро-Невский Баганского района Новосибирской области. Там утонула 12-летняя девочка на глазах у подруг.