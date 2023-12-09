Происшествия 09 декабря 2023, 13:21 Трехлетняя девочка умерла в Тверской области от пневмонии, которую не выявили врачи Тверской СК возбудил дело после смерти трехлетней девочки от пневмонии РИА «Новости»

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Трехлетняя девочка умерла в Тверской области из-за пневмонии. Врачи не смогли диагностировать ей заболевание. После гибели ребенка возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК России по региону.

Семья девочки живет в городе Старица. В конце ноября ребенок заболел, 30-го числа из-за ухудшения состояния на дом вызывали скорую.

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У девочки была высокая температура и рвота. Прибывшие медики выявили наличие признаков ротовирусной инфекции, уточнили в прокуратуре.

На следующий день медиков вызывали снова, после чего девочку доставили сначала в местную больницу, а потом — в детскую областную. Состояние больной было крайне тяжелым.

Все усилия врачей ни к чему не привели, 2 декабря ребенка не стало. Судебно-медицинское исследование показало, что предварительной причиной смерти стала пневмония. В старицкой центральной районной больнице это не выявили.

«Хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было быть установлено и приняты необходимые меры, назначено соответствующее лечение», — подчеркнули в СУ СК.

Следователи запросили карты вызова бригады скорой, меддокументы ребенка, допросили свидетелей. Выяснение всех обстоятельств случившегося продолжается