Происшествия 13 июня 2023, 07:35 Трехлетняя девочка умерла в красноярской больнице от огнестрельных ранений Житель Красноярского края случайно застрелил трехлетнюю дочь

Читать 360tv в

Житель Красноярского края застрелил свою трехлетнюю дочь, разряжая охотничье ружье. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло на Таймыре в ночь на 13 июня на рыболовецкой точке у поселка Носок. По предварительным данным, местный житель разряжал охотничье ружье и выстрелил в свою дочь. Родители доставили девочку в больницу, но врачам ее спасти не удалось.

Реклама

Выяснилось, что мужчина хранил оружие незаконно. В отношении отца девочки возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Прокуратура края поставила его на контроль.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка надлежащему исполнению родителями своих родительских прав», — уточнили в ведомстве.

Житель Якутии из ружья застрелил посетителя клуба. Подозреваемого ищут, по данным МВД возможный убийца уже имеет ряд судимостей. Его привлекали к уголовной ответственности по статьям о подделке документов, о незаконном хранении наркотиков и об убийстве.