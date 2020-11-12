Трехлетняя девочка провела 10 часов с мертвой матерью в квартире в Москве

Москвич не смог связаться со своей бывшей женой и забил тревогу: он обратился в полицию, когда она не открыла ему дверь и не взяла телефон. Оказалось, что женщина умерла. Их общая трехлетняя дочь провела 10 часов в квартире с трупом. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Утром 12 ноября житель Москвы попросил полицейских вскрыть дверь квартиры его бывшей жены, так как она не выходила на связь. В квартиру помогли попасть спасатели. Оказалось, что 33-летняя хозяйка умерла около 10 часов назад. С ней в квартире была трехлетняя дочка. Признаков насильственной смерти на теле женщины не нашли, но все равно отправили его на экспертизу. Девочку передали отцу. Полиция начала проверять все обстоятельства смерти женщины.