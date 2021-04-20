Трехлетняя девочка погибла в ДТП на Кубани

ДТП, в котором погиб ребенок, произошло утром 20 апреля в Каневском районе. Об этом сообщила «Юга.ру».

Трагедия произошла в районе 13 километра от автодороги Каневская — Челбасская — Березанская в 7:30. По неподтвержденным данным, 36-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Mitsubishi и при попытке обгона столкнулась с машиной Nissan Micrа, двигающейся по встречной полосе.

Трехлетний ребенок, сидевший в Mitsubishi, скончалась на месте. Водителей госпитализировали. Выясняются обстоятельства случившегося.