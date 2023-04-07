Происшествия 07 апреля 2023, 14:20 Трехлетняя девочка накормила младшего брата таблетками от давления в Нижегородской области

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В Пильнинском районе полуторагодовалый мальчик попал в больницу с отравлением медикаментами. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на местные СМИ.

Как стало известно, 22-летняя женщина приехала в гости к родителям с трехлетней дочкой и полуторагодовалым сыном. Она ненадолго отлучилась в ванную комнату, а когда вышла, увидела, что девочка кормит брата таблетками.

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Мальчику сразу вызвали скорую, его доставили в больницу. В настоящее время угрозы для жизни ребенка нет.

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