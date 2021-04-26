Трехлетний ребенок вывалился из окна пятого этажа в Казани

В Казани расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью трехлетнего ребенка. Он выпал из окна квартиры на пятом этаже.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по республике, по предварительным данным, родители ребенка перед тем, как уйти на работу, привезли его к бабушке. Она отправилась к родственнице, а малыш остался с 13-летним подростком. Последний не заметил, как маленький ребенок забрался на подоконник. Открыв окно, он оперся о москитную сетку и упал вниз. Травмы, полученные при падении с большой высоты, оказались смертельными.

Следствие устанавливает обстоятельства трагедии.