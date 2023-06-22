Происшествия 22 июня 2023, 14:13 Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на юге Москвы Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже на юге Москвы РИА «Новости»

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Следователи устанавливают обстоятельства падения трехлетней девочки с шестого этажа на Ясеневой улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным московской прокуратуры, девочку госпитализировали в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. Во время инцидента матери ребенка не было в квартире. Она оставила дочь под присмотром других своих несовершеннолетних детей.

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