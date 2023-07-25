Происшествия 25 июля 2023, 10:24 Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже в Москве Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры 9 этажа жилого дома на Шоссейной улице в Москве РИА «Новости»

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Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры девятого этажа жилого дома на улице Шоссейная на юго-востоке Москвы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Сотрудники Люблинской межрайонной прокуратуры установят все обстоятельства и причины произошедшего. Также они проконтролируют ход и результаты процессуальной проверки, которую проведут из-за случившегося.

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Представители ведомства обратились ко всем родителям с настоятельной просьбой оградить детей от открытых окон.

«Москитная сетка не защитит ребенка от падения. Не ставьте мебель рядом с окнами, чтобы малыш не мог залезть на подоконник. Не оставляйте маленьких детей без присмотра», — говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что малолетний ребенок упал с пятого этажа дома на востоке столицы.