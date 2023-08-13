Происшествия 13 августа 2023, 23:58 Трехлетний ребенок утонул в пруду около гостиницы в Калининградской области СК: трехлетний ребенок утонул в декоративном пруду в Калининградской области СУ СКР по Калининградской области

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Трехлетний ребенок утонул в декоративном водоеме на территории гостиничного комплекса в Калининградской области. Об этом сообщил СУ СК России по региону в Telegram-канале.

По неуточненной информации, ребенок был вместе с матерью, но остался без присмотра на небольшой промежуток времени. В итоге он упал в водоем, непредназначенный для купания. Очевидцы достали ребенка на поверхность, однако помочь ему не удалось.

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Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Следователи осматривают декоративный водоем и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее семилетний мальчик утонул в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, ребенок плавал в Финском заливе на надувном круге, однако ветер стал уносить его все дальше от берега. В итоге несовершеннолетний вылез из резинового плавсредства, но начал тонуть. Мать мальчика смогла добраться до сына, однако поднять его над водой ей не удалось.