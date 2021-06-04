Трехлетний ребенок упал с обрыва и утонул в Бурятии

В Бурятии начали доследственную проверку по факту гибели ребенка, который утонул, упал с обрыва в реку.

Как сообщил сайт transsibinfo.com со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, трагедия произошла в Тункинском районе республики в реке Иркут.

Находившимся неподалеку рыбакам удалось быстро вытащить ребенка на берег. Но спасти малыша не получилось. Когда приехала скорая, мальчик уже был мертв.

В этот день мать ребенка была на работе, а отец вместе со старшим ребенком работали в огороде. Младший через щель в заборе выбрался на улицу, побежал к реке, которая течет рядом, упал с обрыва и утонул.

Семья, в которой воспитывался погибший ребенок, характеризуется положительно.