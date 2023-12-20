Происшествия 20 декабря 2023, 23:10 Трехлетний ребенок умер после посещения частного стоматолога в Рязани РИА «Новости»

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Трехлетний ребенок умер после посещения частной стоматологической клиники в Рязани. Во всех обстоятельствах разбираются сотрудники правоохранительных органов.

«В одной из частных клиник на улице Чкалова позавчера умер трехлетний ребенок. Во время лечения зубов открылось сильное кровотечение. Матери сказали приложить холодное. Скорая доехать не успела», — сообщил рязанский Telegram-канал «Усы Куракиной».

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После этого сообщения информацию еще уточнялась. Позже выяснилось, что ребенку лечили зуб 16 декабря, а потом в удовлетворительном состоянии отпустили домой с родителями.

«Дома состояние ребенка ухудшилось. 8 декабря 2023 года родители вызвали мальчику скорую медицинскую помощь, прибывший врач констатировал смерть ребенка», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

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