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    29 сентября 2021, 19:02

    Трехлетний ребенок умер по неизвестным причинам в Саратовской области

    Дарья Морозова

    Трехмесячный младенец умер в Саратовской области. Причины смерти пока неизвестны. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Скорую помощь вызвали родители ребенка. К их приезду он был уже мертв.

    Осмотр не показал наличия следов насильственной смерти. Точная причина станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

    Следователи проведут проверку произошедшего. Также правоохранители выяснят, в каких условиях рос младенец.