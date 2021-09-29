Трехлетний ребенок умер по неизвестным причинам в Саратовской области

Трехмесячный младенец умер в Саратовской области. Причины смерти пока неизвестны. Об этом сообщило ИА Nation News.

Скорую помощь вызвали родители ребенка. К их приезду он был уже мертв. Осмотр не показал наличия следов насильственной смерти. Точная причина станет известна после судебно-медицинской экспертизы. Следователи проведут проверку произошедшего. Также правоохранители выяснят, в каких условиях рос младенец.