29 сентября 2021, 19:02
Трехлетний ребенок умер по неизвестным причинам в Саратовской области
Трехмесячный младенец умер в Саратовской области. Причины смерти пока неизвестны. Об этом сообщило ИА Nation News.
Скорую помощь вызвали родители ребенка. К их приезду он был уже мертв.
Осмотр не показал наличия следов насильственной смерти. Точная причина станет известна после судебно-медицинской экспертизы.
Следователи проведут проверку произошедшего. Также правоохранители выяснят, в каких условиях рос младенец.