Трехлетний ребенок сбежал через окно из квартиры в Красноярске

Трехлетний мальчик сбежал из дома через окно в Красноярске. Его квартира располагалась на первом этаже. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на официальный сайт межмуниципального УМВД России «Красноярское».

Жительница города обратилась в полицию и рассказала, что увидела на улице мальчика в легкой домашней одежде. Она заявила, что на время забрала ребенка к себе на работу в частный детский сад.

Следователям удалось выяснить, что ребенок самостоятельно выбрался из дома в тот момент, когда его мама отлучилась в ванную. При этом семью ребенка оценивают как благополучную.

Представители подразделения по делам несовершеннолетних организовали проверку. Теперь мать ребенка может ждать административная ответственность.