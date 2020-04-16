Трехлетний ребенок разбился при падении с балкона в Майкопе

Очевидцы происшествия заявили, что мальчик упал с балкона дома, который расположен на перекрестке улиц Пролетарской и Свободы.

В Telegram-канале «Телетайп Краснодара» уточнили, что мама погибшего уложила мальчика спать, а когда она вышла из комнаты, ребенок встал и отправился на открытый балкон. Там он сорвался и упал.

В пресс-службе СУ СКР по Адыгее смерть несовершеннолетнего подтвердили. В настоящее время проходит проверка случившегося.