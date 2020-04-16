    16 апреля 2020, 11:56

    Трехлетний ребенок разбился при падении с балкона в Майкопе

    Ольга Ситникова

    В Майкопе мальчик в возрасте трех лет выпал с балкона на восьмом этаже. Ребенок скончался от полученных травм. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

    Очевидцы происшествия заявили, что мальчик упал с балкона дома, который расположен на перекрестке улиц Пролетарской и Свободы.

    В Telegram-канале «Телетайп Краснодара» уточнили, что мама погибшего уложила мальчика спать, а когда она вышла из комнаты, ребенок встал и отправился на открытый балкон. Там он сорвался и упал.

    В пресс-службе СУ СКР по Адыгее смерть несовершеннолетнего подтвердили. В настоящее время проходит проверка случившегося.