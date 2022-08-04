Трехлетний ребенок провел двое суток один в тайге под Великим Устюгом

Спустя двое суток поисков найден живым пропавший под Великим Устюгом трехлетний мальчик. Он двое суток провел один в лесу. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Как рассказали родители ребенка, он вышел погулять во двор частного дома и исчез. Обнаружила пропажу, родители обратились в полицию. Ребенка искали сотрудники МЧС, полиция, поисковые отряды «ЛизаАлерт» и «Юк-спас», водолазы и кинологи, и просто местные жители — всего около 700 человек.

На второй день ребенка заметили по камерам. Поисковой отряд направился туда, куда, судя по записи, пошел мальчик. Его обнаружили сидящим на берегу болота — ребенок замерз, но был здоров. Сейчас его жизни ничего не угрожает.