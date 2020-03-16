16 марта 2020, 19:08
Трехлетний ребенок проломил голову, упав с качелей
Трехлетний мальчик упал с качелей в Невском районе Петербурга. Он получил серьезные травмы головы. Сейчас он находится в больнице с сотрясением мозга. Об этом написал сайт «Невские новости».
Накануне в полицию поступило сообщение о том, что ребенка доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, линейный перелом лобной кости, ушиб правого плеча.
Мальчик помещен в отделение анестезиологии.