Происшествия 04 апреля 2023, 15:50 Трехлетний ребенок попал под грузовик в Челябинской области

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Водитель грузовика сбил трехлетнего ребенка, который катался на велосипеде в Чебаркуле Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу отдела ГИБДД «Чебаркульский».

Авария случилась 3 апреля на улице 9 мая около восьми часов вечера. Трехлетний мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу, когда на него наехала «Газель».

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Водитель хотел покинуть место происшествия, однако его остановили очевидцы. Мужчина признался, что не заметил ребенка.