Трехлетний ребенок отравился ядом в Оренбургской области

Сотрудники полиции проводят проверку по факту отравления трехлетнего ребенка в Александровском районе Оренбургской области. Об этом написал сайт 56orb.ru.

Как рассказали в местном отделении МВД, 24-летняя мать хранила в шкафу ядовитое средство «Мухояр». Ее сын нашел его и съел, а затем пожаловался на боли в животе.

О том, что ребенок нашел яд, рассказала родителям его старшая сестра. После случившегося мальчика увезли в больницу. На данный момент о его состоянии ничего не известно.