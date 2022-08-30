30 августа 2022, 15:07
Трехлетний ребенок отравился ядом в Оренбургской области
Сотрудники полиции проводят проверку по факту отравления трехлетнего ребенка в Александровском районе Оренбургской области. Об этом написал сайт 56orb.ru.
Как рассказали в местном отделении МВД, 24-летняя мать хранила в шкафу ядовитое средство «Мухояр». Ее сын нашел его и съел, а затем пожаловался на боли в животе.
О том, что ребенок нашел яд, рассказала родителям его старшая сестра. После случившегося мальчика увезли в больницу. На данный момент о его состоянии ничего не известно.