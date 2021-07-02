Трехлетний ребенок несколько дней провел в квартире с двумя трупами

В Смоленске трехлетний ребенок несколько дней провел с умершими мамой и ее знакомым в квартире. Мальчик находится в больнице, в ближайшее время его передадут родственникам.

Маме ребенка было всего около 25, знакомый младше на два года. Как сообщили в Следственном комитете, признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Следственный комитет начал доследственную проверку. Тела умерших отправили на экспертизу, чтобы установить точную дату смерти.

В марте в Москве обнаружили годовалого ребенка, который провел несколько дней с умершей матерью. Он был в тяжелом состоянии, после обнаружения ребенка госпитализировали с истощением и нервным срывом, сообщало Urа.ru.

В Бурятии, как сообщало РИА ФАН, четырехлетнему ребенку пришлось три дня жил с умершей 71-летней бабушкой. Когда его обнаружили, мальчик находился в тяжелом состоянии с сильным обезвоживанием и истощением. Мама ребенка умерла еще в 2016 году.