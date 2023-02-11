Происшествия 11 февраля 2023, 09:38 Трехлетний ребенок насмерть захлебнулся рвотой в детском саду в Москве РЕН ТВ: в Москве трехлетний ребенок умер во время тихого часа в детском саду РИА «Новости»

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Воспитанник одного из детских садов Москвы скончался во время дневного сна. Об этом РЕН ТВ сообщила директор дошкольного учреждения. По предварительным данным, ребенок захлебнулся рвотными массами.

«После дневного сна воспитанник дошкольной группы никак не просыпался. Воспитательница незамедлительно вызвала скорую помощь, бригада оперативно прибыла на место», — рассказала руководительница.

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По ее словам, несмотря на усилия врачей и весь проведенный комплекс реанимационных мероприятий, спасти ребенка не удалось. Она уточнила, что до этого трехлетний воспитанник не жаловался на самочувствие, а воспитательница во время тихого часа никуда не отлучалась и не покидала группу.

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Администрация учебного учреждения выразила искренние соболезнования семье погибшего ребенка, где воспитывают еще трех детей.

Ранее жительница Челябинской области обвинила врачей в гибели ее восьмилетней дочери. Убитая горем женщина рассказала, что ребенок скончался у нее на руках прямо в больнице. По ее словам, за все время пребывания в медучреждении персонал не оказал пациентке должного внимания.