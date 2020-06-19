Трехлетний ребенок из Читы утопил машину в озере. Один человек погиб

В Чите автомобиль скатился в озеро. В машине были дети и взрослые. Один мужчина погиб. СК начал проверку после случившегося.

Компания из шести человек 18 июня приехала отдохнуть на канал водозабора ТЭЦ-1, который находится на озере Кенон. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Забайкальскому краю.

Вечером люди собрались уезжать и начали собирать вещи в машину. Автомобиль BYD F3 стоял в это время на берегу. На месте водителя в нем сидел трехлетний мальчик. У него случайно вышло завести транспортное средство.

«Машина, оборудованная механической коробкой передач, съехала в воду», — уточнили в ведомстве. В автомобиле, кроме малыша, находились девятилетний мальчик и двое мужчин на заднем сиденье.

Источник фото: СК РФ по Забайкальскому краю

Машина быстро скрылась под водой. Взрослые помогли детям выбраться из нее, но спасти 51-летнего мужчину не удалось.

Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Тело погибшего направили на судмедэкспертизу. Затонувший автомобиль поднимут со дна озера. Организована доследственная проверка.