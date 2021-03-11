Трехлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа в Люберцах

В Люберцах трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и выжил. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Московской области. Организована доследственная проверка.

«10 марта в правоохранительные органы поступило сообщение, что в городскую больницу с травмами, характерными при падении с высоты, доставлен трехлетний мальчик, обнаруженный под окнами многоквартирного жилого дома», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мальчик находился под присмотром мамы. Женщина ненадолго покинула квартиру, чтобы спуститься и выбросить мусор. В это время ребенок забрался на подоконник и открыл окно, из-за неосторожности он выпал на улицу с высоты пятого этажа.

Мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами и переломом правой руки. Сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

В ведомстве напомнили всем родителям, что к безопасности детей нужно всегда подходить с особой ответственностью. Кроме того, маленького ребенка нельзя оставлять без присмотра взрослого. По данным Следственного комитета, падение из окна — одна из основных причин детского травматизма и смертности.