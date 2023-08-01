Происшествия

01 августа 2023, 11:45

Трехлетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге с балкона девятого этажа выпал трехлетний ребенок. Мальчик получил множественные переломы и травмы, он выжил, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-группу УМВД по городу.

По предварительным данным, родители пострадавшего находились дома, сотрудники полиции установили их личности.

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Как сообщили «Дни.ру», законных представителей ребенка привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Екатеринбург

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