01 августа 2023, 11:45
Трехлетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Екатеринбурге
В Екатеринбурге с балкона девятого этажа выпал трехлетний ребенок. Мальчик получил множественные переломы и травмы, он выжил, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-группу УМВД по городу.
По предварительным данным, родители пострадавшего находились дома, сотрудники полиции установили их личности.
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Как сообщили «Дни.ру», законных представителей ребенка привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Екатеринбург
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